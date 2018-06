J.K. Rowling anuncia continuação de 'Animais Fantásticos'

A escritora J.K. Rowling anunciou em seu site oficial que está trabalhando no roteiro do terceiro Animais Fantásticos.

Além desse, ela afirmou estar no fim do quarto romance de Galbraith, seu pseudônimo, e ainda planeja um novo livro para crianças. "Estou brincando com a ideia de uma história (que não é Harry Potter ou do mundo de bruxos) há uns seis anos, então é hora de colocar no papel", disse.

Na aventura de Animais Fantásticos, o magizoologista captura animais mágicos que são carregados numa maleta em viagens pelo mundo.

