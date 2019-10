Jim Carrey deve publicar primeiro livro em maio de 2020

O ator canadense Jim Carrey, 57 anos, anunciou nesta quarta-feira, 2, que escreveu o seu primeiro livro, Memoirs and Misinformation (Memórias e Desinformação). O volume é descrito como uma “corajosa e semi-autobiográfica desconstrução da persona” pela editora Alfred A. Knopf, que publica o livro.

Coescrita com Dana Vachon, a história deve discutir assuntos como fama, atuação, romance e outros temas da carreira do ator, de acordo com a agência de notícias Associated Press.

O livro deve ser lançado em maio de 2020 nos Estados Unidos. Carrey planeja ainda fazer uma turnê promocional pelo país.

O ator é conhecido por filmes como Debi e Loide (1994) e Ace Ventura (1994). Entre os seus trabalhos mais recentes está a série Kidding, exibida pelo canal Showtime, cuja segunda temporada estreia no dia 3 de novembro nos Estados Unidos.