Jennifer Hudson estrela filme sobre Aretha Franklin após ser escalada pela própria

Jennifer Hudson disse estar nervosa e animada para que as pessoas assistam ao filme Respect, sua homenagem pessoal à falecida Aretha Franklin, no qual ela foi escalada para o papel pela própria rainha do Soul. Aretha Franklin, que morreu em 2018 aos 76 anos, escolheu Hudson, vencedora do Oscar por Dreamgirls, para interpretá-la no filme biográfico que chega aos cinemas americanos na sexta, 13, e com previsão de estrear no Brasil no dia 9 de setembro.

O novo filme, o segundo projeto deste ano a contar a história notável de Aretha Franklin, enfoca os desafios de sua vida, desde quando criança, no coral da igreja gospel de seu pai, passando pela violência doméstica e pelo vício em álcool, até alcançar a fama mundial.

Hudson, de 39 anos, que cantou no funeral de Aretha, disse que sentia que ambas possuem muito em comum.

"Nossa fé, essa é uma. Eu não sabia que ela teve as tragédias que teve em sua vida, isso também", disse Hudson. O filme, segundo ela, "vem do coração e é uma homenagem à Miss Franklin, e espero que da melhor maneira possível".

Hudson fazia ligações semanais para Aretha antes de sua morte, e a cantora enfatizou que queria que sua fé fosse o tema principal do filme.

"Essa era sua base e premissa, e isso foi a coisa mais importante para eu lembrar a todos e manter o contexto durante todo o processo", disse Hudson.

A diretora Liesl Tommy disse que os momentos mais sombrios de Aretha foram parte fundamental de sua jornada.

"Você pode ir a qualquer igreja e ouvir qualquer coro e há vozes surpreendentes. Mas ela tinha algo diferente, que era sua capacidade de trazer emoção para suas canções, para sua narrativa", disse Tommy.

Respect também é estrelado por Forest Whitaker, Audra McDonald, Marc Maron e Marlon Wayans.

A atriz britânica Cynthia Erivo interpretou Aretha Franklin na série de TV Genius: Aretha, lançada em março e que lhe rendeu uma indicação ao Emmy.

