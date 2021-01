Jared Leto está assustador no trailer de 'Morbius', confira

Com nova data de estreia, 7 de outubro, o aguardado Morbius é protagonizado por Jared Leto que interpreta o Doutor Michael Morbius.

Leto chega na pele desse enigmático anti-herói Michael Morbius, um dos personagens mais enigmáticos da Marvel. Com uma rara doença no sangue, e determinado a salvar outras pessoas com esse mesmo destino, Dr. Morbius tenta uma aposta extrema. No entanto, o que antes parecia um grande sucesso se revelou como uma solução pior que a doença.

Com direção de Daniel Espinosa e roteiro de Matt Sazama e Burk Sharpless, tem ainda no elenco Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.