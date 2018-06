Jaqueta que James Dean usou no filme 'Juventude Transviada' será leiloada

A jaqueta vermelha que o mítico ator James Dean usou no filme Juventude Transviada será leiloada no próximo sábado, 3, em West Palm Beach (Flórida), e os compradores podem fazer ofertas pela internet, por telefone ou no local onde será realizado o leilão.

A jaqueta estilo "bomber" é sem dúvida uma das peças que mais atrairá os admiradores da cultura pop e fãs de Dean (1931-1955), e estima-se que o item pode chegar a um preço de venda de US$ 400 mil a US$ 600 mil.

A empresa responsável pelo leilão, Palm Beach Modern Auctions, detalha em seu site que a jaqueta de 1955 se encontra em "muito bom estado", embora apresente "algumas queimaduras de cigarro".

A jaqueta estava exposta no local em um manequim vestido com uma camiseta branca e calça jeans, ao estilo do filme no qual Dean revolucionou o arquétipo do "cara durão" no cinema.

James Byron Dean morreu aos 24 anos em um acidente de carro antes de ver a estreia de duas de suas três obras-primas, Juventude Transviada e Assim Caminha a Humanidade, e com a marca de Vidas Amargas (1955), dirigido por Elia Kazan, ainda muito presente.