Jaqueta e calça de 'Grease' foram vendidas por mais de 400 mil dólares em leilão

A jaqueta preta e a calça usadas por Olivia Newton-John em Grease - Nos Tempos da Brilhantina foram vendidas no último sábado, 2, por US$405.700 em um leilão na cidade de Beverly Hills, Califórnia. O fato pode ser visto como um sinal de que mesmo após 40 anos de seu lançamento, o musical ainda continua a cativar os corações de quem o assiste.

A calça de cintura alta e a jaqueta de couro em que Olivia Newton-John arrasou na interpretação de You're The One That I Want foram comprados pelo dobro do preço estimado, anunciou a casa de leilões Julien's Auctions em um comunicado.

Grease, lançado em 1978, conta os amores de Sandy (Olivia Newton-John) e Danny (John Travolta), estudantes do ensino médio dos anos 50, que vivem um romance extremamente julgado dentro dos seus respectivos círculos de amizade.

Um pôster assinado por John Travolta, Olivia Newton-John e outros membros do filme, estimado em US$ 1.000, também foi leiloado por incríveis US$ 64.000.

Uma parte dos lucros deste leilão será destinada ao centro Olivia Newton-John de Pesquisa sobre o Tratamento do Câncer, doença que atingiu a atriz pela terceira vez em 2018.

Vale lembrar também que o canal a cabo HBO anunciou recentemente a preparação de uma série inspirada no mundo de Grease, que incluirá "algumas músicas e personagens" do filme.