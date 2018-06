Janelle Monáe se define como 'pansexual' e dispara buscas na Internet

A cantora americana Janelle Monae se definiu como pansexual, aumentando notavelmente as buscas na Internet sobre este termo, nesta quinta-feira, 26.

Bastante ambígua ao falar de sua sexualidade, a cantora e atriz abordou abertamente o tema em uma entrevista publicada na véspera do lançamento de seu último álbum.

A artista explicou à revista Rolling Stone que inicialmente pensava ser bissexual, já que havia tido relações com homens e mulheres.

"Mas depois li sobre a pansexualidade e foi como 'Oh, são coisas com as quais eu me identifico também'. Estou aberta a aprender mais sobre quem eu sou", explicou.

Os termos "pansexual", "definição de pansexual" e "Janelle Monae" lideravam as buscas do Google nesta quinta-feira nos Estados Unidos.

O dicionário Merriam-Webster assinalou que 11 mil de suas buscas on-line nesta quinta foram de "pansexual", termo definido como "caracterizado pelo desejo sexual ou atração que não se limita a pessoas de gênero particular ou de uma orientação sexual" determinada.

Monae não é a primeira cantora de música pop a usar o termo. Em uma entrevista em 2015, Miley Cyrus se definiu como "pansexual", de mente aberta e feminista.

Janelle Monae, de 32 anos, ficou famosa há uma década por sua combinação de música clássica, soul e jazz com rock psicodélico e temas de ficção científica. Também trabalhou como atriz no filme vencedor do Oscar Moonlight: Sob a Luz do Luar e Estrelas Além do Tempo, ambos de 2016.

Nesta sexta-feira lança seu primeiro álbum em cinco anos, Dirty Computer, que começou a ser produzido pela lenda do pop Prince. O álbum estará acompanhado por um filme ambientado em um futuro distópico.

A produção, de 44 minutos e intitulada Dirty Computer: An Emotion Picture by Janelle Monae, será transmitida nesta quinta-feira na MTV e BET, assim como por suas emissoras associadas fora dos Estados Unidos.