Jane Campion e seu 'Ataque dos Cães' vencem prêmio do Sindicato de Diretores dos EUA

A neozelandesa Jane Campion se tornou a clara favorita a vencer o Oscar quando seu filme, Ataque dos Cães, foi premiado como melhor filme pelos diretores de Hollywood no Directors Guild of America Awards realizado no sábado, 12.

Campion obteve o prêmio máximo do Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos por sua adaptação, distribuída pela Netflix, de uma novela de faroeste sobre a masculinidade tóxica e vaqueiros sexualmente reprimidos, vencendo outros grandes nomes como Steven Spielberg em uma cerimônia em Los Angeles.

É a terceira mulher a conseguir o feito, depois de Kathryn Bigelow, por Guerra Ao Terror, em 2008, e Chloe Zhao, por Nomadland, no ano passado.

A produtora disse que está cada vez mais comum ouvir sobre tetos de vidro que se quebram durante a temporada de prêmios de Hollywood, e que "talvez seja hora de recuperar um sentido de vitória nessa frente".

"Nós chegamos tão longe, e o principal, nunca vamos voltar para trás", disse antes de encerrar a noite ao ganhar o prêmio máximo, entregue por Zhao.

"Estou muito orgulhosa de vocês. [...] Estou aqui porque me importa que as mulheres também tenham vocês".

Campion, que teve sua primeira indicação por O Piano, em 1994, refletiu mais cedo sobre a época em que era frequentemente "a única mulher no ambiente".

"Lembro do sentimento de outsider enquanto lutava para fazer com que minhas histórias fossem contadas, de levar luz às histórias dinâmicas de perspectivas subestimadas em um campo dominado por homens".

Maggie Gyllenhaal, mais conhecida até agora como atriz em filmes como Batman: O Cavaleiro das Trevas e A Secretária, ganhou um prêmio de melhor diretor estreante por A Filha Perdida, um drama sobre os desafios e tabus em torno da maternidade.

Nos últimos nove anos, somente um diretor - Sam Mendes - ganhou o principal troféu do DGA sem levar o Oscar de melhor diretor, um feito que catapulta Campion ao status de grande favorita para a principal premiação de Hollywood, em 27 de março.

Apesar de não ser transmitido pela TV e ser mais discreto que os outros prêmios de Hollywood, o Director's Guild Awards e seus 18 mil votantes, incluindo os melhores diretores, trazem muito prestígio.

Spike Lee foi premiado pelo conjunto da obra de sua carreira, a 35ª pessoa e o primeiro homem negro a recebir tal honraria.

Attica, de Stanley Nelson, que narra o pior motim carcerário dos Estados Unidos, conquistou o prêmio de melhor documentário.

Em relação aos programas de televisão, Hacks ganhou como melhor comédia e The Underground Railroad na categoria de minissérie.

O prêmio de melhor drama era óbvio, pois os cinco episódios indicados eram da mesma atração, Succession, da HBO.