Jamie Lee Curtis receberá Leão de Ouro honorário em Veneza

A atriz americana Jamie Lee Curtis vai receber o Leão de Ouro por sua carreira na 78ª edição do Festival de Veneza, que acontece entre os dias 1º e 11 de setembro. A homenagem foi aprovada pelo conselho de administração da Bienal de Veneza, organizadora da mostra, após proposta do diretor do evento, Alberto Barbera.

A premiação foi marcada para 8 de setembro, na Sala Grande do Palácio do Cinema, antes da projeção fora de concurso de Halloween Kills, filme de David Gordon Green interpretado por Curtis.

"Estou incrivelmente honrada em receber esse prêmio da Mostra de Cinema da Bienal de Veneza. Parece algo impossível estar há tanto tempo no mundo do cinema a ponto de receber um reconhecimento pela carreira", declarou a atriz de 62 anos, conhecida sobretudo pelos filmes da série de terror Halloween, no papel de Laurie Strode.

"O cinema italiano sempre honrou e exaltou o gênero que marca minha carreira, então não poderia não ficar orgulhosa e feliz em aceitar esse prêmio", acrescentou.

Além de Curtis, o Festival de Veneza também dará o Leão de Ouro honorário para o ator, comediante e diretor italiano Roberto Benigni, vencedor do Oscar por A Vida é Bela.