James Redford, filho de Robert Redford, morre aos 58 anos

LOS ANGELES — James Redford, cineasta, ativista e filho do ator Robert Redford, morreu aos 58 anos após uma batalha contra o câncer.

A porta-voz do lendário ator, Cindi Berger, disse à AFP que o astro, de 84, anos está "de luto com sua família durante este momento difícil e pede privacidade".

“A dor da perda de um filho é imensurável”, acrescentou. "Jamie foi um filho, marido e pai amoroso" e "seu legado vai perdurar por meio de seus filhos, da arte, do cinema e de sua paixão pela conservação e o meio ambiente".

James Redford morreu na última sexta-feira, dia 16, em sua casa na Califórnia, disse sua esposa Kyle Redford em uma publicação no Twitter com várias fotos da família.

"Ele viveu uma vida linda, impactante e foi amado por muitos. Sua falta será sentida", continuou. "Como sua esposa há 32 anos, sou muito grata pelos dois filhos incríveis que criamos juntos."

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04 — kyle redford (@kyleredford) October 16, 2020