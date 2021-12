James Franco admite ter dormido com estudantes e que é viciado em sexo

O ator James Franco admitiu pela primeira vez que manteve relações sexuais com estudantes de seus cursos de interpretação e confessou que está recebendo tratamento porque é viciado em sexo. Desde 2018 várias mulheres acusaram Franco de abuso sexual e um grupo de estudantes denunciou o ator porque ele se aproveitava sexualmente de alunas que frequentavam suas aulas na escola Studio 4.Apesar de sempre ter negado as acusações, em uma entrevista para o podcast Jess Cagle, Franco reconheceu que dormiu com várias alunas e que "estava errado".

Acho que na época eu pensei que se fosse consensual, tudo bem", disse ele. O processo foi iniciado em 2019 por Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal, que se inscreveram para suas aulas em 2014 e alegaram que Franco deu aulas sobre cenas sexuais que consistiam em "simulações de atos sexuais que iam muito além dos padrões da indústria".

A reclamação foi acompanhada por mais alunos de seus cursos que, como exemplo, indicaram que Franco supostamente idealizou a filmagem de uma orgia na qual ele removeu as proteções plásticas que cobriam as vaginas das mulheres antes de simular sexo oral. Além disso, o ator filmou mulheres nos ensaios e abordou jovens mulheres com promessas de emprego em projetos de Hollywood que nunca se materializaram.

Neste verão, Franco assinou um acordo de acordo com as vítimas no qual pagou 2,3 milhões de dólares para ser dividido entre as pessoas afetadas. O ator também disse que estava em terapia para tratar seu vício sexual, um problema que ele afirma ter usado para encobrir seu alcoolismo.

"A atenção das mulheres, o sucesso com as mulheres, também se tornou uma importante fonte de validação para mim. O problema era que, como qualquer droga, nunca é suficiente", explicou ele.

A controvérsia em torno de Franco começou no Globo de Ouro de 2018, em que ele levou para casa o prêmio de melhor ator em uma comédia em Artista do Desastre (2017) e em cujo tapete vermelho ele desfilou usando um alfinete "Time's Up".

Durante a cerimônia, várias atrizes denunciaram nas redes sociais a suposta hipocrisia de Franco por usar um desses alfinetes, pois alegavam que ele era responsável por episódios de abuso sexual no passado. Esse Globo de Ouro foi a primeira premiação após o impulso feminista contra as agressões sexuais do movimento #MeToo e praticamente todos os participantes usaram preto para mostrar seu repúdio ao machismo.