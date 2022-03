Jada Pinkett Smith diz que é 'tempo de cura' após incidente com Will Smith e Chris Rock no Oscar

A atriz Jada Pinkett Smith promoveu a cura em uma publicação no Instagram nesta terça-feira, em seu primeiro comentário público desde que seu marido Will Smith acertou um tapa no comediante Chris Rock na cerimônia do Oscar.

Will Smith subiu inesperadamente ao palco da premiação, no domingo, 27, e deu um tapa no rosto de Rock em resposta a uma piada sobre o cabelo raspado de sua esposa. Pinkett Smith, atriz e apresentadora de um talk show, tem uma condição médica que causa a queda de cabelos.

Em uma publicação no Instagram na terça-feira, 29, Pinkett Smith disse: "Essa é uma temporada de cura. E estou aqui para isso".

Ela não mencionou a piada de Rock ou a agressão de Smith especificamente.

Na segunda-feira, 28, Will Smith pediu desculpas a Rock, à Academia, e aos espectadores e produtores da cerimônia, dizendo que seu comportamento foi inaceitável e que ele reagiu "de maneira emocional" a uma piada sobre a condição de saúde de sua esposa.

Rock fez referência ao filme de 1997 Até o Limite da Honra, no qual a atriz Demi Moore tem a cabeça raspada. Não ficou claro se Rock tinha ciência de que a esposa de Smith tem a doença que causa queda de cabelo.

Menos de uma hora depois da agressão a Rock, Will Smith foi premiado melhor ator por sua interpretação do pai das lendas do tênis Venus e Serena Williams no filme King Richard: Criando Campeãs.