Ivan Reitman, diretor de 'Os Caça-Fantasmas', morre aos 75 anos

Ivan Reitman, influente cineasta, produtor e diretor de comédias como “Os Caça-Fantasmas”, morreu aos 75 anos em sua casa em Montecito, Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo a família, Reitman faleceu “pacificamente” enquanto dormia na noite de sábado, 12.

“Nossa família está de luto pela perda inesperada de um marido, pai e avô que nos ensinou a sempre buscar a magia na vida'', os seus filhos Jason Reitman, Catherine Reitman e Caroline Reitman disseram em um comunicado conjunto.

Leia Também Novo 'Caça-Fantasmas' provoca discussão sobre a força das mulheres

Reitman ficou conhecido por ter dirigido e produzido comédias que capturaram o espírito de seu tempo, como “O Clube dos Cafajestes” (1978), “Almôndegas” (1979), “Recrutas da Pesada” (1981), "Irmãos gêmeos" (1988) e "Um tira no jardim de infância" (1990). O seu maior sucesso foi com “Os Caça-Fantasmas” (1984), que ganhou continuação em 1989, virou desenho animado, inspirou jogos e programas de televisão, além de ter uma nova versão em 2016.

O cineasta nasceu em Komarno, na antiga Tchecoslováquia, em 1946. De origem judaica, a sua mãe é uma sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz e o seu pai foi um combatente da resistência na Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os Reitmans decidiram fugir e viajaram no porão de uma barcaça com destino à Viena.

"Lembro-me de flashes de cenas", Reitman disse à Associated Press em 1979. "Mais tarde eles me contaram sobre como eles me deram algumas pílulas para dormir para que eu não fizesse qualquer barulho. Eu estava tão nocauteado que dormi de olhos abertos. Meus pais estavam com medo que eu estivesse morto".

Os Reitmans se juntaram a um parente em Toronto, no Canadá, onde ele deu os primeiros passos no mundo artístico e começou a estudar música e teatro na Universidade McMaster em Hamilton, Ontário.

No ano passado, um novo filme, “Ghostbusters - Mais Além”, foi produzido por ele e dirigido por seu filho, Jason Reitman, também cineasta. O último filme de Reitman, “A Grande Escolha”, foi lançado em 2014.