Itália candidata 'A Mão de Deus', de Paolo Sorrentino, ao Oscar

A Itália confirmou nesta terça-feira, 26, a candidatura de A Mão de Deus, longa autobiográfico de Paolo Sorrentino, ao prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar de 2022.

A obra produzida para o Netflix foi selecionada por uma comissão instituída pela Associação Nacional das Indústrias Cinematográficas, Audiovisuais e Digitais (Anica), entre as 18 que estavam na briga.

O anúncio final dos concorrentes ao Oscar está previsto para 8 de fevereiro de 2022, enquanto a cerimônia será em 27 de março.

Vencedor do grande prêmio especial do júri no último Festival de Veneza, A Mão de Deus se inspira na juventude de Sorrentino em Nápoles durante a "era Maradona" (daí vem o nome do filme), em uma obra declaradamente pessoal e autobiográfica.

O longa é protagonizado por Filippo Scotti, ganhador do Prêmio Marcello Mastroianni de jovem ator emergente em Veneza e que dá vida a Fabietto Schisa, um adolescente napolitano cuja história é transformada por dois acontecimentos: a chegada de Maradona ao Napoli nos anos 1980 e uma tragédia familiar.

"A Mão de Deus é meu filme mais importante e doloroso, e estou feliz que toda essa dor tenha levado a uma alegria", disse o cineasta. Sorrentino já venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2014, com A Grande Beleza, considerada sua obra-prima até o momento.