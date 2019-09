'It: Capítulo Dois' fica com primeiro lugar no ranking de bilheteria

Se quiser dar uma sacudida na bilheteria dos cinemas da América do Norte, é só deixar com o Pennywise. O filme It: Capítulo Dois, da Warner Bros. e da New Line, estreou com 91 milhões de dólares em bilheteria, um começo promissor depois de uma temporada de filmes sem brilho nesse verão.

Enquanto os números estão abaixo da estreia de 123 milhões de dólares do seu antecessor, It: A Coisa, de 2017, esta sequência ainda é a segunda melhor estreia de um filme de terror da história, bem como a segunda maior quantia arrecadada em um mês de Setembro (ambos atrás de It: A Coisa).

Dirigido por Andy Muschietti, It: Capítulo Dois também representou uma vitória importante para a Warner Bros. após um verão sombrio que viu decepções como Rainhas do Crime, Godzilla II: Rei dos Monstros e Shaft.

No exterior, It: Capítulo Dois arrecadou sólidos 94 milhões de dólares, com uma quantia global de estreia de 185 milhões.

Como It: Capítulo Dois foi a única estreia, filmes já em cartaz apareceram nas primeiras posições do ranking de bilheteria. Em um segundo lugar muito distante, Invasão ao Serviço Secreto, da Lionsgate e da Millennium, arrecadou 6 milhões de dólares. Em três semanas em cartaz, o filme de ação protagonizado por Gerard Butler amealhou 53,46 milhões de dólares.

A comédia da Universal, Bons Meninos, ficou em terceiro lugar com 5,39 milhões de dólares, elevando para 66,8 milhões a arrecadação total nas bilheterias.