Israel inaugura cinema flutuante para exibição segura em meio ao coronavírus

TEL AVIV - Frequentadores de cinema embarcaram em barcos flutuando nas águas cintilantes de um lago de Tel Aviv, nesta quinta-feira, para uma exibição-teste no primeiro cinema “à vela” de Israel.

Com as salas de cinema fechadas em razão das restrições em decorrência do coronavírus, o município de Tel Aviv lançou o cinema flutuante para permitir que os residentes assistissem a um filme ao ar livre, mantendo uma distância segura uns dos outros.

Leia Também Festival Internacional de Curtas de São Paulo começa hoje com 212 títulos de 46 países

O cinema flutuante oferece lugares a bordo de 70 barcos a pedal e a remo localizados no lago do Parque Yarkon, a dois metros de distância cada um para manter o distanciamento social, informou o município de Tel Aviv.

Dois filmes serão exibidos todas as noites durante a última semana de agosto, informou o município. A exibição desta quinta-feira, com a presença de cerca de 300 pessoas, foi um evento-piloto que apresentou a comédia familiar Paddington 2.

Depois de conter o coronavírus com sucesso em maio, Israel está enfrentando uma segunda onda de infecções e informou um total de 98.550 casos da covid-19 e 789 mortes.