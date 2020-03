Isolado pelo coronavírus, Tom Hanks pede que todos sigam as recomendações dos especialistas

O ator Tom Hanks e sua mulher, Rita Wilson, que estão em isolamento em um hospital australiano depois que foram diagnosticados com o novo coronavírus, pediram nesta sexta-feira, 13, que todos sigam as recomendações dos especialistas.

Em uma mensagem nas redes sociais, o casal afirma que vive este período "dia a dia" e agradeceu a "todos aqueles que, aqui na Austrália, estão cuidando tão bem de nós".

"Nós temos Covid-19 e estamos em isolamento, por isso não transmitimos para mais ninguém", afirmou o ator, que estava na Austrália como preparação para um filme.

"Para alguns pode levar a uma doença muito grave", recordou Tom Hanks, que incluiu na mensagem uma fotografia na qual o casal parece tranquilo.

"Há coisas que todos podemos fazer para enfrentar isto, seguindo as recomendações dos especialistas e cuidando de nós mesmos e dos outros, não?", escreveu.

"Lembrem, apesar de todos os eventos atuais, não há choro no beisebol", completou, em referência a uma frase do filme A League of Their Own (Uma Equipe Muito Especial, no Brasil), no qual interpreta um treinador de beisebol.

Tom Hanks, 63 anos, foi o primeiro astro de Hollywood a anunciar que contraiu o novo coronavírus.

Hanks e Rita Wilson estão em isolamento no Hospital Universitário de Gold Coast, cidade da costa leste da Austrália.