Isabelle Huppert será homenageada no Festival de Veneza 2019

A atriz francesa Isabelle Huppert será homenageada por sua carreira com o prêmio Filming On Italy Award, prêmio ligado ao festival de mesmo nome.

A premiação, que será rebatizada como Filming Italy Best Movie neste ano, ocorre em parceria com a homônima revista italiana de cinema e será entregue à icônica artista durante o Festival Internacional de Cinema de Veneza, no próximo dia 1º de setembro.

Além da homenagem pela carreira, a honraria será concedida a títulos e séries de TV italianos e internacionais e também aos melhores talentos mundiais, bem como à indústria e profissionais cinematográficos. "O cinema sempre esteve no centro da minha história profissional, não apenas porque, graças ao cinema, conheci e trabalhei com profissionais extraordinários e grandes artistas, mas porque através do cinema podemos contar sobre sonhos, mas também realidade cotidiana, tanto o presente quanto o passado e até imaginando o futuro", explicou Tiziana Rocca, diretora do prêmio.

A partir desta edição, o Filming Italy Award foi incluído entre os prêmios oficiais da mostra, sendo que o vencedor de "melhor filme" será conhecido na categoria "Scorfini". Com 66 anos, Isabelle Huppert é uma das principais atrizes do cinema francês e europeu. Ao longo de sua carreira, ela venceu importantes prêmios, como Bafta e Cannes, além do Globo de Ouro de melhor atriz em 2017, por seu papel no filme Elle, que também lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar.