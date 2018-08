"Irmãos de Fé" tem venda antecipada de ingressos Já estão à venda os ingressos para a estréia, dia 10, do novo filme do Padre Marcelo Rossi, Irmãos de Fé, que conta a vida do apóstlo Paulo, interpretado por Thiago Lacerda. São Paulo era um perseguidor de cristãos que se converteu em um fervoroso seguidor de Cristo, e tornou-se um dos principais divulgadores de sua palavra. Os interessados podem adquiri-los antecipadamente nas bilheterias da rede de cinemas UCI em São Paulo, Rio, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e Ribeirão Preto ou por meio do site www.ucicinemas.com.br. O primeiro filme do Padre Marcelo, Maria, Mãe do Filho de Deus, levou 2,3 milhões de espectadores aos cinemas.