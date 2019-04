'Irmão do Jorel' terá sessões gratuitas em salas públicas de cinema

A série brasileira Irmão do Jorel, que recentemente venceu um prêmio espanhol de animação, será exibida gratuitamente em salas públicas de cinema, a partir de uma parceria entre o Cartoon Network e a Spcine. As sessões gratuitas estão marcadas para o próximo domingo, 14 de abril, em regiões não atendidas pelo circuito comercial.

A parceria dá continuidade às ações do Mês Alucinante do Irmão do Jorel, iniciativa multiplataforma do Cartoon Network que visa impulsionar produções locais em toda a América Latina. "A parceria com a Spcine veio para dar acesso ao maior número de pessoas que poderão se identificar e se orgulhar de ver uma produção brasileira fazendo um grande sucesso na TV e no cinema", comenta Adriana Alcântara, diretora sênior de conteúdo e produção nacional do Cartoon Network.

Para Laís Bodanzky, cineasta e diretora-presidente da Spcine, levar uma animação brasileira de sucesso às salas públicas de cinema reforça o objetivo do projeto, pelo qual já passaram mais de 1,2 milhão de espectadores. "O Circuito Spcine é uma política para democratizar o acesso à experiência do cinema e estimular a formação de plateia para a produção nacional. Nas salas, o conteúdo infanto-juvenil é sempre o mais procurado. Por isso, estamos muito felizes com a parceria que vai permitir levar o personagem mais carismático da TV para o público do Circuito Spcine", comemora.

Confira, abaixo, os horários e locais de exibição. Os ingressos são entregues sempre com uma hora de antecedência ao início das sessões e a distribuição é feita por ordem de chegada.

- 14 de abril, às 14 horas: nos CEUs Aricanduva, Butantã, Caminho do Mar, Feitiço da Vila, Jaçanã, Jambeiro, Meninos, Veredas, Paz, Perus, Quinta do Sol, São Rafael, Três Lagos, Vila Atlântica e Vila do Sol.

O CEU Caminho do Mar, no Jabaquara, receberá o personagem Irmão do Jorel para interagir com as crianças, além de Melissa Garcia, voz original da Vovó Juju, Lara e Ana Catarina, para um bate-papo especial.

- 14 de abril, às 15 horas: Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e Biblioteca Roberto Santos.

Sobre a série

Na televisão desde 2014, a animação brasileira Irmão do Jorel foi criada por Juliano Enrico e já tem três temporadas coproduzidas pelo Cartoon Network e o Copa Studios. O Irmão do Jorel é o filho caçula de uma excêntrica família de acumuladores. Com a ajuda de sua melhor amiga Lara, ele enfrenta os primeiros obstáculos da vida em um ritmo alucinante e divertido. Sempre fazendo de tudo para não ser ofuscado pela popularidade de seu irmão mais velho, o protagonista nunca tem seu nome revelado.