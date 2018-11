Internautas relatam vaias e aplausos em sessões do filme ‘Bohemian Rhapsody’

O lançamento do filme ‘Bohemian Rhapsody’, que retrata a vida do vocalista do Queen, Freddie Mercury, causou polêmica nas mídias sociais. Desde que a obra chegou às salas de exibição, na quinta-feira, 1, internautas publicam relatos de vaias ou reações preconceituosas por espectadores durante cenas de afeto homossexual. Outros usuários, no entanto, afirmam não terem presenciado qualquer resistência ao filme durante as sessões.

“Eu fui assistir e teve. Conheço várias pessoas que foram em vários cinemas diferentes onde também houve vaias”, afirmou um internauta no Twitter. Os relatos citam ainda reações homofóbicas. “Eu assisti o filme, no meio da cena de um beijo, um cara falou para todos escutarem: 'que nojeira!'", disse outro.

Eu já fui assistir e teve, conheço várias pessoas que foram em vários cinemas diferentes onde tmb houve vaias. Fonte eu mesmo — mxtxxs (@mxtxxs1) 6 de novembro de 2018

Eu assisti o filme, no meio da cena de um beijo, um cara falou para todos escutarem: “que nojeira!” — Gato Amarelo (@gatoamarelo1972) 6 de novembro de 2018

aqui em sorocaba 2 amigos presenciaram.. ta rolando pelo país tbm, povo retardado né mano — Sherlopes Holmes (@matheus_lops) 5 de novembro de 2018

É verdade Tenho dois amigos, gays foram ontem num shopping em São Paulo ver o filme é rolou isso na sala. Uma vaia sonora. Um constrangimento humilhante — Viúva do Dreamcast (@JLCatapano) 4 de novembro de 2018

Na sessão em que fui, um cara foi embora — Paula Belchior (@paulabel) 3 de novembro de 2018

Na sessão que a minha mãe foi gritaram “bolsonaro vai pegar vcs” na cena do beijo. O pior de tudo é que todo mundo riu — BRUNA MELO (@mrunabelo) 3 de novembro de 2018

Na sessão de Bohemian Rhapsody que eu fui não teve vaia. Mas teve um “que porra é essa” na cena em que o Paul beija o Freddie. — Bruno Fonseca (@RodoxPL) 6 de novembro de 2018

Eu presenciei na minha cessão, tem diversos relatos. Provas não se baseiam apenas em filmagens. — spellman (@dama_diwassoura) 6 de novembro de 2018

Um outro grupo de internautas, no entanto, disse não ter presenciado rejeição durante o filme. Segundo eles, as únicas reações entre os espectadores foram de aprovação. Alguns citaram aplausos e até coros de músicas do Queen. "Assisti o filme 'Bohemian Rhapsody' e não houve vaias. Foi lindo. Chorei, cantei e me emocionei muito", publicou uma espectadora.

Bohemian Rhapsody é maravilhoso demais. Deus até saudades de ouvir Queen E graças a deus não teve vaia na minha sala. — Karlypso (@karlypso_) 6 de novembro de 2018

eu ODEIO cinema lotado, só encaro quando é pré estréia, quando fui ver bohemian rhapsody ontem o cinema estava lotado, mas eu dei graças a deus que pelo menos não teve vaias nas cenas gay e não arruinaram meu filme — nana (@naeusts) 5 de novembro de 2018

Assisti o filme #BohemianRhapsody e não ouve vaias, foi lindo, chorei e cantei e me emocionei muito! Obrigada Recife, obrigada Nordeste — luciana menezes (@lucianamenezes) 6 de novembro de 2018

Gente, de boa, espero que essa manifestação de vaias durante o beijo de Freddie Mercury e Jim Hutton seja apenas fanfic e relatos falsos. Na minha sessão não teve vaia alguma. Mas de antemão, sem certezas se houve vaias ou não, considero como babaca quem vaiou. — Descharth (@Descharth) 6 de novembro de 2018

Eu já fui assistir, conheço várias pessoas que foram em vários cinemas diferentes e ninguém viu ninguém vaiar, está querendo chamar a atenção e arrumar mais polêmicas desnecessárias — Douglas Leite (@Douglas_s_p_f_c) 6 de novembro de 2018

Pra nossa felicidade não teve vaia na nossa sessão de #BohemianRapsody. Só senti o público surpreso e emocionado. Freddie Mercury foi único. Gostei da representação, uma baita de uma homenagem, de uma delicadeza inclusive nos momentos q seriam mais polêmicos — boneca linda talkei? (@fabiolabess) 6 de novembro de 2018

Também foram publicadas nas mídias sociais postagens de crítica e apoio aos relatos de vaias e reações preconceituosas. “Ainda não entendi bem esse pessoal que vai ao cinema para ver o filme do Freddie Mercury e vaia as cenas gays. Não conheciam a história do cara e da banda?”, disse um internauta. Já outro escreveu: “Isso é democracia, meu querido, é o direito de se manifestar…”.

Ainda não entendi bem esse pessoal que vai ao cinema pra ver o filme do Freddie Mercury e vaia as cenas gays. Não conheciam a história do cara e da banda? Esse povo cheira peido ou o quê? — Cesar Sacheto (@cesar_f_sacheto) 6 de novembro de 2018

qual a realidade paralela de alguém que vaia o filme sobre a vida freddie mercury que mostra sua bissexualidade? não aguento isso — larissss (@larissarld) 6 de novembro de 2018

nmrl irmão pra quem vaia o filme do freddie mercury meus sinceros xingamentos — bruna (@bruboredo) 6 de novembro de 2018

Público vaia cenas gays em filme de Freddie Mercury Depois de ensinar nazismo para alemão, economia pra Economist, história pra arqueológo, brasileiro quer ensinar homossexualidade para gay A AUDÁCIA — Vitória Souza (@vicasouzza) 6 de novembro de 2018

Isso é democracia meu querido, é o direito de se manifestar... — André Silva (@ndreluiz_silva) 4 de novembro de 2018

teve gente na minha sessão fazendo "eerr" de nojo... — luyza (@moonchildsoulx) 3 de novembro de 2018

Bohemian Rhapsody’ retrata a história de formação e ascensão meteórica do Queen e seu líder, o cantor Freddie Mercury. Bisexual, ele morreu em 1991 em decorrência de complicações do vírus da aids. O filme, dirigido pore estrelado por, da série de TV, ficou em primeiro lugar nas bilheterias americanas e brasileiras no último fim de semana. Nos EUA, o longa arrecadou US$ 50 milhões no fim de semana de estreia. No Brasil, foram mais de R$ 9 milhões. (Colaborou Pepita Ortega, especial para o Estado)