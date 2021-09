Ingressos para a CCXP22 presencial custarão de R$ 100 a R$ 12 mil

A CCXP, um dos principais eventos de cultura pop no mundo, abre pré-venda de ingressos para suas próximas duas edições anuais de forma exclusiva para quem tem cartão de crédito do Santander nesta quarta-feira, 29. O público geral pode adquirir as credenciais ou realizar o cadastro para acessar o evento digital de 2021 a partir de 15 de outubro.

A CCXP ocorre de forma virtual e gratuita nos dias 4 e 5 de dezembro de 2021, mas em 2022 já anunciou o retorno dos eventos presenciais. A pré-venda também vale para quem adquiriu as experiências pagas na edição 2020, que também se deu em formato digital.

Quem comprar um ingresso para a CCXP22 ganhará também o pacote Digital Experience da CCXP Worlds 2021, como o evento virtual deste ano foi batizado.

As modalidades de ingresso da edição presencial de 2022 são a entrada diária e os pacotes de quatro dias, Epic Experience e Full Experience. Além destas, há o Unlock CCXP, uma modalidade voltada para profissionais da indústria do entretenimento, que garante participação em palestras e encontros com nomes do mercado.

Tanto o Full Experience quanto o Unlock CCXP, por terem carga de ingressos limitada, não farão parte da pré-venda.

Confira os valores dos ingressos:

Pré-venda Meia Social Inteira 1º Lote Meia Social Inteira Quinta R$ 100 R$ 130 R$ 200 Quinta R$ 110 R$ 140 R$ 220 Sexta R$ 130 R$ 160 R$ 260 Sexta R$ 150 R$ 180 R$ 300 Sábado R$ 200 R$ 230 R$ 400 Sábado R$ 220 R$ 250 R$ 440 Domingo R$ 200 R$ 230 R$ 400 Domingo R$ 220 R$ 250 R$ 440 4 dias R$ 530 R$ 580 R$ 1.060 4 dias R$ 590 R$ 640 R$ 1180 Epic - - R$ 1.800 Epic - - R$ 2.000 Full - - - Full - - R$ 12.000 Unlock - - - Unlock - - R$ 2.000

Já a edição digital deste ano oferece três tipos de entradas, a Free, Digital e Home Experience. A Free é gratuita e oferece apenas acesso à plataforma do evento; a Digital dá acesso a todo o conteúdo da CCXP Worlds 2021; e a Home Experience dá, além do conteúdo exclusivo, uma credencial e um kit com itens para os fãs.

Confira os valores na pré-venda: