Indicados ao Oscar 2018 são anunciados; veja a lista de candidatos

A Academia de Hollywood anunciou nesta terça-feira, 23, os indicados ao Oscar 2018. Veja abaixo a lista de concorrentes.

O Brasil tem dois representantes no Oscar: O Touro Ferdinando, dirigido por Carlos Saldanha, concorre na categoria melhor animação. E Me Chame Pelo Seu Nome, que concorre na categoria melhor filme, foi coproduzido pelo brasileiro Rodrigo Teixeira.

A Forma da Água lidera as indicações com 13 no total, incluindo melhor filme e melhor diretor. Dunkirk vem na sequência, com 8 indicações. Três Anúncios para um Crime concorre a 7 estatuetas, Trama Fantasma tem 6 indicações, Lady Bird: É Hora de Voar está em 5 categorias.

Jimmy Kimmel apresentará o prêmio, pela segunda vez seguida. A 90.ª edição do Oscar será no dia 4 de março.

Veja os nossos comentários sobre as indicações:

Framboesa de Ouro. Na segunda, 22, a sequência de Transformers, O Último Cavaleiro, foi a líder de indicações para o Framboesa de Ouro, o 38th Annual Golden Raspberry (Razzie®) Awards, concorrendo em nove categorias, incluindo pior filme. O evento "premia" as piores produções de Hollywood no ano.

Temporada. No fim de semana, Frances McDormand levou o prêmio de melhor atriz no SAG Awards pela mãe desbocada de Três Anúncios Para Um Crime, também eleito o melhor do ano. Já no Producers Guild Awards (PGA), o prêmio dos produtores, foi A Forma da Água que saiu vencedor. O filme de Guillermo del Toro também ganhou os prêmios de melhor filme e melhor diretor do Critics' Choice Awards, no último dia 11.

Lista de indicados ao Oscar 2018

Melhor filme

Diretor

Melhor filme estrangeiro

Melhor atriz

Melhor Ator

Atriz coadjuvante

Ator coadjuvante

Melhor fotografia

Melhor roteiro original

Melhor roteiro adaptado

James Ivory (Me Chame Pelo Seu Nome)

Scott Neustadter e Michael H. Weber (Artista do Desastre)

Scott Frank, James Mangold e Michael Green (Logan)

Aaron Sorkin (A Grande Jogada)

Virgil Williams e Dee Rees (Mudbound)

Animação

Animação (Curta Metragem)

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Dear Basketball

Garden Party

Documentário

Os Últimos Homens em Aleppo

Strong Island

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Documentário (Curta-metragem)

Edith + Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

Melhor canção original

Maquiagem e Cabelo

Montagem

Curta-metragem

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmet

The Silent Child

Watu Wote / All of Us

DeKalb Elementary

Efeitos Visuais

Edição de Som

Mixagem de Som

Trilha Sonora

Direção de arte

Figurino