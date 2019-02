Indicada ao Oscar, Melissa McCarthy ganha o Framboesa de Ouro de pior atriz por dois filmes

A atriz e comediante Melissa McCarthy deveria começar a acreditar no ditado de que "qualquer publicidade é boa publicidade", já que ganhou o prêmio Framboesa de Ouro de pior atriz do ano, não por um, mas dois filmes.

O prêmio Framboesa de Ouro (Golden Raspberry Awards ou Razzies) é entregue todos os anos na véspera do cobiçado Oscar para "celebrar" o pior do cinema - e encontrou alvos fáceis na comédia Holmes & Watson e no pornô soft Cinquenta Tons de Liberdade.

McCarthy, uma das atrizes mais populares de Hollywood, foi citada por seus papéis em Crimes em Happytime e Alma da Festa, um filme definido pelo crítico Leigh Monson como "100 minutos de autoindulgência e tédio".

Mas os Framboesas, que afirmam ser um exercício construtivo de "zombaria catártica", também concederam a McCarthy um Prêmio Redentor por seu desempenho indicado ao Oscar e amplamente elogiado como uma falsificadora em Poderia me Perdoar?

O crítico Joe Morgenstern disse que ela desempenhou o papel "com perspicácia infalível e entusiasmo feroz".

Mas o prêmio mirou mesmo em Holmes & Watson.

A obra recebeu não apenas o prêmio de pior filme, como também de pior ator coadjuvante para John C. Reilly, pior diretor para Etan Cohen e pior remake ou sequência.

O filme também foi indicado para pior ator, Will Ferrell, pior dupla em cena (Ferrell e C. Reilly) "por destruírem dois dos personagens mais queridos da literatura", segundo os organizadores.

O presidente americano Donald Trump foi outro grande vencedor do Framboesa de Ouro.

Ele foi consagrado como pior ator por aparições como ele mesmo em documentários como Death of a Nation e Fahrenheit 11/9 (o último filme do diretor Michael Moore também recebeu um prêmio de pior atriz coadjuvante para a conselheira Kellyanne Conway).

E o prêmio de pior dupla foi para "Donald J. Trump e sua eterna mesquinhez", também pelos mesmos filmes.

O drama erótico Cinquenta Tons de Liberdade foi premiado como pior roteiro.

A última parte de Cinquenta Tons de Cinza teve uma classificação de 12% no renomado site Rotten Tomatoes.

Peter Travers, da Rolling Stone, escreveu que "nós atingimos oficialmente o fundo do poço. Chicotes, correntes e outras parafernálias sadomasoquistas não são nada comparados com a pura tortura de assistir a este filme".

O Framboesa de Ouro foi concedido pela primeira vez em 1981 em uma sala de estar de Los Angeles, ideia de formandos de cinema da UCLA e veteranos da indústria que escolheram a framboesa - um símbolo de escárnio - para "honrar" o pior dos filmes de Hollywood.