'Indiana Jones', 40 anos: conheça curiosidades sobre os filmes

Caçadores da Arca Perdida, 1981

Cena antológica

O dublê de arqueólogo e aventureiro Indiana Jones/Harrison Ford ganha ajuda de Marion Ravenwood/Karen Allen para procurar a Arca da Aliança, artefato bíblico que guarda os Dez Mandamentos e também está sendo cobiçado pelos nazistas, a mando do Führer. É possível ver em 4K na Apple TV e em versão remasterizada no Google Play, Net Now e Sky

Indiana saca da pistola e mata o árabe que o ameaça com o sabre. O roteirista Lawrence Kasdan jura que não teve nada a ver com a cena, que foi improvisada pelo diretor Steven Spielberg com Harrison Ford no set. Kasdan, na verdade, indignou-se. “Não gosto de brincar com a violência, mas eles me disseram que o público ia adorar, e acertaram.”

Indiana Jones e o Templo da Perdição, 1985

O herói sobrevive a um acidente aéreo e vai parar numa aldeia, na Índia, em busca de pedras sagradas que foram furtadas por adoradores da deusa Khali. Eles também requisitaram crianças para trabalho escravo e realizam sacrifícios humanos. Dessa vez a heroína é Willie, interpretada pela a futura Sra. Spielberg, Kate Capshaw. Sharon Stone foi testada, e não aprovada, para o papel. É possível ver em 4K na Apple TV e em versão remasterizada no Google Play, Net Now e Sky.

Cena antológica

Desde a confusão inicial no cabaré, com o show das coristas e o morticínio provocado pelos gângsteres chineses, o filme é pródigo em grandes cenas. O banquete de comidas nojentas, o coração arrancado com os dedos no sacrifício ritual, a correria nas galerias da mina em que as crianças são escravizadas e o desfecho na ponte de cordas são nota 10. Mas tem o problema (sério) do colonialismo britânico.

Indiana Jones e A Última Cruzada, 1989

Começa com Indiana garoto tentando resgatar sua primeira relíquia histórica e prossegue com o herói ganhando ajuda do pai, Sean Connery - que só o chama de Júnior -, para buscar o Santo Graal. Dessa vez, a principal personagem feminina, a Dra. Elsa Schneider/Alison Doody, é do mal (e aliada dos nazistas, sempre eles). É possível ver em 4K na Apple TV e em versão remasterizada no Google Play, Net Now e Sky.

Cena antológica

Poderia ser a das catacumbas em Veneza, com todos aqueles ratos imundos, mas é a da caverna que guarda o Graal, com aquele velho cavaleiro que data das Cruzadas. Qual é o cálice sagrado de Cristo - o de madeira, ou o de pedras preciosas?

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, 2008

Com direito a lançamento no Festival de Cannes, o longa incorpora o filho de Indiana, interpretado por Shia Labeouf. Começa como ficção científica, com o herói sobrevivendo a uma explosão nuclear (como?) e prossegue com a dupla pai/filho enfrentando agente soviética - Cate Blanchett - que busca para Stalin o poder representado por caverna habitada por seres interdimensionais (alienígenas?). É possível ver em 4K na Apple TV e em versão remasterizada no Google Play, Net Now e Sky.

Cena antológica

Há uma perseguição de carros hilária na selva, quando Indy e o filho perseguem Irina/Cate, que corre paralelamente a eles, mas a grande cena é mesmo a da marabunta, a praga das formigas destruidoras, que Spielberg e seus roteiristas ‘chuparam’ de Selva Nua, de Byron Haskin, de 1954, com Charlton Heston e Eleanor Parker.