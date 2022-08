Incêndio atinge estúdios Cinecittà, em Roma, que já serviu de set para Fellini e Scorsese

Um incêndio atingiu nesta segunda-feira, 1º, o complexo de estúdios cinematográficos Cinecittà, em Roma.

De acordo com as primeiras informações, as chamas atingiram um set que retrata a Florença renascentista e não deixaram feridos.

Os bombeiros trabalham para apagar o fogo e evitar que ele se alastre.

O Cinecittà ("Cidade do Cinema", em tradução livre) é o maior complexo cinematográfico da Europa e já serviu de set para filmes de diretores como Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Ettore Scola, Luchino Visconti, Martin Scorsese e Francis Ford Coppola.

Mais de 3 mil produções já foram gravadas em seus estúdios, sendo que cerca de 90 receberam indicações ao Oscar.