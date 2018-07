Idris Elba será vilão em spin-off de 'Velozes e Furiosos'

LOS ANGELES — O ator britânico Idris Elba será o vilão de Hobbs and Shaw, um spin-off do universo da saga Velozes e Furiosos que será protagonizado por Dwayne Johnson e Jason Statham, informou nesta quinta-feira a revista Variety.

David Leitch (Deadpool 2) será o diretor do novo filme, que chegará aos cinemas em julho de 2019 e no qual Johnson e Statham voltarão a encarnar o agente especial Luke Hobbs e o criminoso Deckard Shaw, respectivamente, desta vez aliados para enfrentar a ameaça do personagem de Elba.

Recentemente, foi anunciado que a atriz britânica Vanessa Kirby, conhecida pela série The Crown, fará parte do elenco de Hobbs and Shaw e dará vida a uma espiã que é irmã do personagem de Statham.

O roteiro é de Chris Morgan, idealizador da saga Velozes e Furiosos, e as filmagens começarão em setembro.

Desde a chegada de Johnson, no quinto filme da franquia, o estúdio Universal começou a trabalhar em uma história dedicada totalmente a seu personagem, muito querido pelos fãs da saga.

Statham, por sua vez, chegou a este universo no sétimo filme da série e demonstrou uma grande química com seu colega de elenco, de modo que o estúdio decidiu apostar em um filme estrelado pelos dois.

Elba, que já foi o vilão de Star Trek: Sem Fronteiras, atualmente trabalha na série de comédia Turn Up Charlie, criada por ele mesmo para a Netflix.