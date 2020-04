Idris Elba inaugura fundo da ONU para ajudar agricultores durante pandemia de coronavírus

O ator e cineasta britânico Idris Elba lançou nesta segunda-feira um novo fundo da ONU - Organização das Nações Unidas para ajudar agricultores de países mais pobres, pedindo às economias mais ricas que ajudem a evitar “fome e sofrimento” decorrentes da pandemia de coronavírus.

Elba e sua mulher, a modelo e ativista Sabrina Dhowre Elba, deram seu apoio à iniciativa criada pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida) para ajudar a conter os impactos econômicos causados ??pela Covid-19.

O casal, que também foi designado nesta segunda-feira como embaixador da boa vontade do Fida, contraiu o vírus em março, tendo apenas sintomas leves.

“As economias avançadas do mundo estão no meio dessa pandemia no momento e, é claro, precisam fazer tudo o que podem para ajudar seu próprio povo”, disse Elba, de 47 anos, em comunicado.

“Mas o fato é que a ação global também é uma questão de interesse próprio. Enquanto a pandemia ainda ocorrer em qualquer lugar, ela será uma ameaça em todos os lugares”, acrescentou, pedindo aos doadores que aumentem o apoio financeiro para manter os sistemas alimentares rurais operando.

O Fida, agência das Nações Unidas que promove o desenvolvimento rural, disse que investirá 40 milhões de dólares no novo fundo para combater os efeitos da pandemia na produção de alimentos, acesso ao mercado e emprego nos países em desenvolvimento.

A agência também visa arrecadar pelo menos 200 milhões de dólares a mais de governos, fundações e setor privado.