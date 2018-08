Idris Elba deixa frase em rede social e alimenta rumores de que será o próximo James Bond

Um dos favoritos para interpretar o próximo James Bond, o ator Idris Elba alimentou os rumores neste domingo (12) com uma mensagem no Twitter, fazendo uma brincadeira com a frase mais famosa do agente secreto britânico.

"Meu nome é Elba, Idris Elba", tuitou o ator britânico, parafraseando a célebre frase do 007 "Meu nome é Bond, James Bond".

O nome deste ator britânico, de pai serra-leonês e mãe ganense, circula há anos como o escolhido para levar o novo James Bond às telonas.

Em 2015, Pierce Brosnan, um dos atores que interpretaram o agente secreto 007 no cinema, considerava que James Bond poderia ser representado por um "grande ator negro".

"Idris Elba tem, sem dúvida, o físico, o carisma e a presença", comentou o ator americano-irlandês.

Os rumores cresceram esta semana e, segundo o jornal britânico Daily Star, o diretor Antoine Fuqua falou com a produtora do James Bond, Barbara Broccoli, que acredita que já é "hora" de ter um ator negro neste papel.

Um porta-voz de Antoine Fuqua negou qualquer conversa nesse sentido e disse à revista Hollywood Reporter que a história havia sido "inventada completamente".

Ganhador de um Globo de Ouro por seu papel na série Luther, Idris Elba ficou conhecido na televisão com a série The Wire, antes de passar para o cinema com o filme Thor, ou Mandela: longo caminho para a liberdade. Neste último, deu vida ao grande ícone da luta contra o Apartheid, Nelson Mandela. Foi indicado ao Globo de Ouro por esse papel.

O próximo filme de James Bond tem estreia marcada para 2019, ainda com Daniel Craig no papel principal. Este deverá ser o quinto e último filme de Craig na franquia.