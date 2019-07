Ícone da música, do cinema e da moda, Jennifer Lopez chega exuberante aos 50 anos

Jennifer Lopez completa 50 anos nesta quarta-feira, embora o tempo pareça não passar para uma diva latina que não se destaca apenas por ser um ícone da música, do cinema e da moda, mas por ter superado todos os tipos de obstáculos como ferrenha defensora das próprias raízes e dos direitos das mulheres.

Nascida em 24 de julho de 1969, em uma família de origem porto-riquenha no bairro do Bronx, em Nova York, Jennifer sempre sonhou em ser artista, tanto que começou a fazer aulas de dança e canto aos cinco anos.

Hoje, J-Lo é a estrela latina com maior influência nos Estados Unidos e uma das mais bem pagas. No ano passado, embolsou US$ 47 milhões, segundo a revista Forbes.

O início de tudo foi com pequenos papéis em peças de teatro, séries de TV, trabalhando em corais e como dançarina do grupo que se apresentava com a boyband New Kids on the Block.

Construindo aos poucos uma carreira multifacetada, Jennifer Lopez ganhou destaque após a primeira oportunidade como protagonista em um longa-metragem, em Selena (1997).

Com a atuação, se tornou a primeira atriz de origem latina a ganhar US$ 1 milhão por um papel, pelo qual foi indicada ao Globo de Ouro. A partir daí, não demorou muito para conquistar o público americano como a "queridinha" das comédias românticas.

Depois, vieram filmes como O Casamento dos Meus Sonhos (2001), contracenando com Matthew McConaughey, e Dança Comigo? (2004), no qual mostrou ao mundo do cinema o sangue latino que corre em suas veias ao cativar o eterno galã Richard Gere com doçura e rebolado.

Mas a atuação não era suficiente para Lopez, que queria ser uma artista completa. A carreira musical já vinha bombando no início dos anos 2000, com calças de cintura baixa, tops que deixavam a barriga descoberta e músicas pop que rapidamente entraram nas paradas de sucesso do mundo todo.

O hit que alavancou a carreira foi Jenny from the Block, em 2002, quando a jovem do Bronx deixou de ser conhecida apenas como Jennifer Lopez e passou a ser "Jenny from the Block" ou também "J-Lo".

A artista também fez história ao se tornar a primeira mulher a alcançar 500 milhões de visualizações no YouTube com o clipe de On The Floor, que conta com a participação do rapper Pitbull.

Sempre orgulhosa do corpo escultural, aclamado por fãs e críticos, a cantora mostrou no sensual clipe de "Booty", aos 44 anos e sem nenhum pudor, que o famoso bumbum continuava a fazer sucesso.

Já consagrada em diversos âmbitos, J-Lo decidiu entrar no mundo da moda ao criar a própria marca de roupas esportivas, além de investir em cosméticos e fragrâncias. Neste ano, recebeu o prêmio Fashion Icon nos Fashion Awards, prêmio que a reconhece oficialmente como um ícone da moda.

Apoiadora do movimento #MeToo, revelou que já se sentiu constrangida por um diretor que quis ver seus seios nos primeiros anos de carreira, embora tenha negado o pedido, e se posicionou em defesa das mulheres que sofreram maus-tratos.

Em 2015, a ONU nomeou Jennifer Lopez como a primeira mulher porta-voz e defensora das meninas e das mulheres, com a meta de lutar contra a violência sexual e ajudar as grávidas e mães jovens com necessidades econômicas, entre outras atribuições.

Ferrenha defensora das raízes latinas, J-Lo sempre expôs suas origens nas canções e nos projetos sociais nos quais está envolvida. Também se posicionou contra a política de imigração do presidente dos EUA, Donald Trump.

Com o sucesso, a vida amorosa não foi tão estável quanto a artística. A midiática relação com o ator Ben Affleck terminou dias antes do casamento. No entanto, a artista subiu ao altar em 2004 com o cantor Marc Anthony, pai dos seus filhos gêmeos Max e Emme, e o casamento durou sete anos.

Depois, o coreógrafo Casper Smart preencheu o coração de Jennifer até 2016. Atualmente, depois de três casamentos (com Ojani Noa, Cris Judd e Marc Anthony), Jennifer Lopez está noiva do ex-jogador de beisebol Alex Rodríguez, conhecido também pelos romances com as atrizes Cameron Díaz e Kate Hudson.