Hugh Wilson, diretor do filme 'Loucademia de Polícia', morre aos 74 anos

O cineasta e roteirista americano Hugh Wilson, diretor da comédia Loucademia de Polícia (1984), faleceu aos 74 anos, informou nesta terça-feira a emissora de TV CBS.

De acordo com amigos da família do produtor, Wilson morreu em sua casa, localizada no Condado de Albemarle (Virgínia, Estados Unidos), no último final de semana, por conta de uma doença.

Hugh Wilson, nascido em Miami, em 1943, dirigiu e foi um dos roteiristas de Loucademia de Polícia, uma comédia protagonizada por Steve Guttenberg sobre um grupo de cadetes da polícia que alcançou um grande sucesso nos anos 1980 e que gerou seis sequências.

Os créditos de Wilson atrás das câmeras também incluem os longas-metragens O Guarda-Costas e a Primeira Dama (1994), com os atores Shirley MacLaine e Nicolas Cage; e O Clube das Desquitadas (1996), com Goldie Hawn, Bette Midler e Diane Keaton.

Na televisão, ele se destacou por ser o criador das séries WKRP in Cincinnati e Frank's Place.

Wilson foi também um dos roteiristas do filme de comédia Por Água Abaixo (1996).