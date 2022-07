‘House of the Dragon’ estreia como promessa derivada de 'Game of Thrones'

A aguardada House of the Dragon, série que antecede os eventos de Game of Thrones, teve sua estreia mundial em Los Angeles, na quinta, 28, deixando para trás as decepções da última temporada de sua antecessora.

Thrones, com sua mistura única de fantasia, violência, política medieval e dragões, tornou-se um fenômeno global que cativou o público e arrebatou prêmios de televisão, mas seu final foi muito questionado por fãs e críticos.

“É uma pena que tenham se sentido tão decepcionados (...), mas quatro anos se passaram e esta é uma história diferente”, disse Miguel Sapochnik, diretor de vários episódios de Game of Thrones, que voltou para a nova série.

“Agora terão a oportunidade de viver uma experiência diferente. Espero que o façam.”

Os detalhes da trama do primeiro episódio de House of the Dragon, que entra no catálogo da HBO Max em 21 de agosto, permanecem um mistério. Por enquanto, sua exibição teve uma recepção brilhante no recém-inaugurado Museu da Academia de Los Angeles.

Ambientada anos antes, no mesmo universo dos livros de fantasia de George R.R. Martin, House of the Dragon retrata os dias de glória dos ancestrais de personagens populares de Game of Thrones, como Daenerys Targaryen.

“Enquanto o Game original abordava várias famílias diferentes espalhadas por vários continentes, a nossa é uma história muito mais íntima”, concluiu Sapochnik. “É realmente sobre a dissolução de uma família. Então, de certa forma, não foi difícil ser diferente.”.