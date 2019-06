Homem que assistiu 'Vingadores: Ultimato' 116 vezes quer estabelecer novo recorde

O mexicano Agustín Alanis tem 30 anos, mora na Flórida e precisará ir ao cinema só mais 84 vezes para bater o recorde de espectador que mais vezes viu o mesmo filme no cinema. Sua meta é chegar a 200 reproduções do filme Vingadores: Ultimato.

Nas redes sociais, ele informou que hoje foi a 116ª vez em que foi assistir ao novo Vingadores. Para provar, ele registra em fotos sua entrada com os ingressos, ao lado de um funcionário do cinema onde o filme é exibido.

Agustín já superou o atual recorde de mais visualizações de um mesmo filme em salas de cinema. Esse feito era de Anthony Mitchell, da Carolina do Norte, que no ano passado assistiu 103 vezes Vingadores: Guerra Infinita, segundo o Guinness.

"Hoje eu me igualo a esta lenda @NemRaps, com 103 visualizações do mesmo filme nos cinemas. Você incentivou isso, então eu te admiro, irmão", escreveu ele, no último dia 9.

A saga de Vingadores, produzida pela Marvel e dirigida pelos irmãos Joe e Anthony Russo, atualmente é o segundo filme de maior bilheteira da história.

O rapaz tentou ver o filme sempre no mesmo cinema, mas, por conta dos horários do trabalho, teve que assistir em cinco lugares diferentes. À rede americana CNN, Agustín disse que vai ao cinema duas vezes ao dia em dias úteis e quatro ou cinco vezes nos fins de semana, "porque é um filme de três horas"