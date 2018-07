'Homem-Formiga e a Vespa' alcança US$76 milhões em estreia nos EUA

LOS ANGELES - Homem-Formiga e a Vespa esmagou a competição nas bilheterias dos Estados Unidos. A sequência da Marvel - estrelada por Paul Rudd e Evangeline Lilly - estreou com 76 milhões de dólares em 4.206 cinemas norte-americanos.

Esse lançamento está significativamente à frente do original Homen-Formiga, que estreou com 57 milhões de dólares em 2015.

Homem-Formiga e a Vespa superou facilmente os demais no fim de semana, com o novato The First Purge com 17 milhões de dólares em 3.031 cinemas.

Enquanto isso, Jurassic World: Reino Ameaçado garantiu por pouco a segunda posição pela terceira vez consecutiva sobre Os Incríveis 2. Os blockbusters ganharam 28,6 milhões e 28,3 milhões de dólares, respectivamente, neste final de semana.

No exterior, Homem-Formiga e a Vespa arrecadou 85 milhões de dólares, elevando a abertura mundial para 161 milhões de dólares. Em 20 filmes, o Marvel Cinematic Universe conseguiu 17 bilhões de dólares globalmente. Todos os 20 filmes começaram em primeiro lugar nas bilheterias.

Com um orçamento de cerca de 162 milhões de dólares, Homem-Formiga e a Vespa parece ser mais uma vitória para a Marvel. O estúdio teve uma série de sucessos de bilheteria em 2018, com Vingadores: Guerra Infinita acumulando mais de 2 bilhões de dólares, e “Pantera Negra” ultrapassando 1,3 bilhão de dólares globalmente.