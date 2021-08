'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa' mostra como herói é desmascarado; veja trailer

A Sony Pictures divulgou o primeiro trailer do filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Spider-Man: No Way Home), que deve estrear no dia 16 de dezembro no Brasil. Novamente estrelado por Tom Holland, o filme mostra como o herói é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de um super-herói.

Para resolver isso, ele pede ajuda ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) que cria uma dobra no tempo, em que de um lado as pessoas desconhecem a verdadeira face do Homem-Aranha, em outra o segredo é revelado.

O filme é dirigido por Jon Watts e terá a volta de vilões como Doutor Octopus vivido por Alfred Molina, que apareceu no Homem-Aranha 2, de Sam Raimi. No trailer, há ainda uma granada em forma de abóbora, cuja detonação é acompanhada de uma risada que faz lembrar o Duende Verde, interpretado por Willem Dafoe.

O terceiro longa da série trará de volta os atores dos filmes anteriores, como Zendaya, Marisa Tomei e Jacob Batalon.

Assista ao trailer: