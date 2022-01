'Homem-Aranha' se torna 6ª maior bilheteria da história

Nem mesmo o elenco estrelado formado por Jessica Chastain, Penelope Cruz e Lupita Nyong'o no filme de aventura e espionagem As Agentes 355 foi páreo para Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, que dominou as bilheterias dos EUA e Canadá pelo quarto fim de semana seguido.

Leia Também 'Homem-Aranha' atinge 12ª maior bilheteria da história do cinema

O mais recente filme do Homem-Aranha, estrelando Tom Holland no papel principal, arrecadou 33 milhões de dólares em 4.108 salas de cinemas entre sexta e domingo, aumentando o total arrecadado nos cinemas domésticos para 668 milhões de dólares. Depois deste fim de semana, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa aparece como o sexto filme de maior bilheteria norte-americana na história, ultrapassando Titanic (659 milhões de dólares) e Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (652 milhões de dólares). Nesse ritmo, ele logo ocupará o quinto lugar, que pertence a Vingadores: Guerra Infinita (678 milhões de dólares).

Não é pouca coisa que Homem-Aranha: Sem Volta para Casa tenha amealhado 30 milhões de dólares em um único fim de semana tão longe do seu dia de estreia. Em tempos de pandemia, a maioria dos filmes teria sorte de vender tantos ingressos no fim de semana de estreia, mas não resistiria a quase um mês em cartaz - enquanto uma variante altamente contagiosa da Covid-19 continua se espalhando rapidamente. Mas, como mostrou este fim de semana, o público não está disposto a sair de casa e visitar o cinema local para ver qualquer filme. O filme de espionagem repleto de estrelas da Universal As Agentes 355 teve que aprender isso da maneira mais difícil. O filme conseguiu ficar aquém das expectativas já baixas, gerando desanimadores 4,8 milhões de dólares em 3.145 locais na América do Norte no fim de semana.

Confira a lista das bilheterias do fim de semana (valores em dólares):

1º - Homem-Aranha: Sem Volta para Casa - 33 milhões

2º - Sing 2 - 12 milhões

3º - As Agentes 355 - 4,8 milhões

4º - King's Man - 3,4 milhões

5º - American Underdog - 2,4 milhões

6º - Matrix: Ressurrections - 1,9 milhões

7º - Amor, Sublime Amor - 1,4 milhões

8º - Os Caça-Fantasmas: Além da Vida - 1,1 milhão

9º - Licorice Pizza - 1 milhão

10º - Casa Gucci - 632 mil