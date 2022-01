'Homem-Aranha' retoma liderança das bilheterias dos EUA

Uma semana depois que sua poderosa teia se enfraqueceu o suficiente para permitir que Pânico o superasse nas bilheterias norte-americanas, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa retomou a ponta na lista de arrecadação, informou o observador da indústria Exhibitor Relations nest domingo, 23.

Em sua sexta semana nos cinemas, a história de super-herói da Sony, estrelada por Tom Holland, arrecadou cerca de US$ 14,1 milhões depois de cair brevemente para o segundo lugar no fim de semana passada.

Em todo o mundo, um total esperado de US$ 1,69 bilhão levaria o novo filme do Homem-Aranha ao lugar ocupado por Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (US$ 1,67 bilhão) e O Rei Leão (US$ 1,66 bilhão) na lista dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos, de acordo com a Box Office Mojo, uma divisão do Internet Movie Database (IMDb).

O último filme da franquia de terror da Paramount, Pânico, arrecadou US$ 12,4 milhões, ficando em segundo lugar no período de sexta a domingo.

Assim como no Pânico original de 1996, o filme é estrelado por Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette.

O terceiro lugar nas bilheterias deste fim de semana foi para o musical animado Sing 2, da Universal, com receita de US$ 5,7 milhões.

A Universal também ficou em quarto lugar com o novo drama romântico Redeeming Love, que arrecadou US$ 3,7 milhões.

Em quinto lugar pela segunda semana consecutiva está a comédia de ação de espionagem King's Man: A Origem, com O filme arrecadou US$ 1,8 milhão. 1,8 milhão, estrelada por Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans e Matthew Goode.