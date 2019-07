'Homem-Aranha - Longe de Casa' estreia com US$ 185 milhões nos EUA

LOS ANGELES - Super-heróis mais uma vez salvaram o dia, com Homem-Aranha - Longe de Casa, de Jon Watts, impulsionando a bilheteria norte-americana. As aventuras do atirador de teias dominou a América do Norte, com US$ 185 milhões em sua estreia em 4.636 locais durante seus primeiros seis dias no cinema.

Mas mesmo ele não está imune a uma pequena queda no segundo filme. Homem-Aranha - Longe de Casa teve a dianteira de ter aberto na terça-feira, antes do feriado da Independência, mas arrecadou US$ 93 milhões nos tradicionais três dias do fim de semana. É um ótimo começo, claro, mas uma notável queda diante dos US$ 117 milhões da estreia do seu antecessor Homem-Aranha - De Volta Ao Lar.

Homem-Aranha - Longe de Casa ainda quebrou recordes esta semana, incluindo a maior venda de ingressos em um terça-feira em todos os tempos (US$ 38 milhões), melhor bilheteria de quarta-feira para um filme da Marvel (US$ 27 milhões) e segunda maior em um feriado de 4 de julho (US$ 25 milhões). Também foi a maior estreia de seis dias de um filme da Sony Pictures.

Em outros países, o 23.º filme do Universo Cinematográfico da Marvel arrecadou US$ 395 milhões, chegando a US$ 580 milhões após 10 dias.