Homem-Aranha arrecada US$ 1 bilhão

Mesmo com a concorrência de Matrix e enfrentando a onda da variante ômicron, o mais novo filme da franquia Homem Aranha, Sem Volta para Casa, um longa com quase duas horas e meia de duração, acaba de arrecadar US$ 1 bilhão nas bilheterias de todo o mundo. Desse total, quase a metade (US$ 467 milhões) veio do mercado norte-americano, segundo a Sony Pictures e a Marvel, produtoras do filme.

Dirigido por John Watts, o filme que estreou no último dia 15, e cujo tema é o esforço do herói para manter sua verdadeira identidade escondida, conseguiu arrecadar US$ 581 milhões no resto do mundo. Homem Aranha:Sem Volta para Casa é o primeiro filme pós-pandemia a conseguir atingir esse patamar, que só foi alcançado por filmes da série Star Wars.