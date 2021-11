HBO Max confirma participação na CCXP Worlds 21

A plataforma de streaming HBO Max confirmou participação na CCXP Worlds 21, edição virtual do evento anual de cultura pop. O festival acontece entre os dias 4 e 5 de dezembro em formato digital e com acesso gratuito.

O HBO Max deve apresentar novidades de suas franquias dos universos de DC Comics, Game of Thrones e Harry Potter, mas ainda não revelou a programação completa.

O painel da HBO Max na CCXP Worlds 21 acontece no palco Thunder, no dia 4 de dezembro, sábado. Mais novidades devem ser confirmadas pela organização do evento.