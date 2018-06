Harvey Weinstein vai declarar inocência para juiz

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, 66 anos, que vem sendo pivô de um escândalo sexual em Hollywood, deve declarar inocência diante de um juiz na próxima terça-feira, 5, pelas acusações de estupro e agressão sexual. Ben Brafman, advogado de Weinstein, afirmou que seu cliente vai "se defender das acusações sem fundamento".

Weinstein foi envolvido em uma onda de acusações de assédio sexual que tomou Hollywood desde a publicação de uma reportagem no New York Times, em outubro de 2017.

No dia 25 de março, o ex-produtor se apresentou no Fórum Criminal de Manhattan, em Nova York, mas foi liberado após pagar fiança de US$ 1 milhão. Ele entregou seu passaporte e deve usar uma tornozeleira eletônica que restringe sua liberdade aos estados de Nova York e Connecticut.

Weinstein se prepara para responder a uma acusação de estupro de 2013 e outra, de forçar uma jovem a fazer sexo oral nele, em 2004.