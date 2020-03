Harvey Weinstein testa positivo para o novo coronavírus na prisão, segundo site

O ex-produtor cinematográfico Harvey Weinstein foi diagnosticado com o novo coronavírus, de acordo com o site Deadline. Recentemente, ele foi condenado a 23 anos de prisão por dois casos de estupro e assédio sexual. O resultado de seu teste teria sido confirmado por um oficial do Estado mericano.

LEIA TAMBÉM > Harvey Weinstein é condenado a 23 anos de prisão

No entando, o Departamento de Correções do Estado de Nova York não respondeu ao questionamento, bem como a equipe de assessoria de Weinstein. "Nossa equipe não ouviu nada sobre isso ainda. Eu não posso te dizer o que eu não sei", disse o assessor ao Deadline.