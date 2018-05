Harvey Weinstein se apresenta à polícia em Nova York

NOVA YORK — Harvey Weinstein chegou a uma delegacia de polícia de Nova York, onde se espera que ele se entregue para enfrentar as queixas criminais no processo de abuso sexual.

Weinstein desembarcou de um SUV preto e andou lentamente para uma estação de polícia em Manhattan, diante de muitas câmeras de TV. Ele não respondeu aos gritos de seu nome.

Um representante da polícia disse que Weinstein vai enfrentar queixas criminais de estupro em um tribunal de Nova York ainda nesta sexta-feira.

A The Associated Press aponta que o caso inclui uma mulher que disse que Weinstein a forçou a fazer sexo oral durante uma reunião no escritório dele em 2004.

Lucia Evans estava entre as primeiras a se pronunciar sobre os abusos do ex-produtor.

Uma outra vítima, que decidiu não falar publicamente, também deve estar no mesmo processo. A investigação corre sob sigilo.

Advogados de Weinstein dizem que todas as alegações de que ele forçou relações são "inteiramente sem méritos".

Outros processos criminais contra Weinstein correm em Los Angeles e Londres. Desde o ano passado, o produtor vencedor do Oscar foi acusado publicamente de indecência sexual por mais de 70 mulheres.