Harry Styles e Ansel Elgort estão entre os atores cotados para interpretar Elvis Presley no filme de Baz Luhrmann.

Além deles, estão na disputa Miles Teller, de Whiplash: Em Busca da Perfeição, Aaron Taylor-Johnson, de Kick-Ass: Quebrando Tudo, e Justin Butler, de Era Uma Vez em Hollywood.

O filme de Luhrmann começa a ser gravado em 2020 e tem Tom Hanks confirmado no elenco, no papel do empresário do cantor.