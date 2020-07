Harry Potter: todos os filmes, comentados e ranqueados

De 2001 a 2011, o mundo viu a realização cinematográfica que se tornou a segunda série de filmes mais bem sucedida da história (só fica atrás do universo Marvel). Com quatro diretores diferentes, mas com os mesmos atores do início ao fim, a série de filmes de Harry Potter cresceu com uma geração de fãs — apaixonados até hoje. Com personagens apaixonantes, milhares de varinhas usadas nos sets, quatro casas em que os alunos se dividem, a saga é uma fonte eterna de entretenimento e reflexões.

Em julho de 2020, os filmes estão disponíveis em diferentes plataformas de streaming — e na lista abaixo, com comentários e um ranking entre os filmes, você encontra onde achar cada filme.

Leia Também Harry Potter completa 40 anos: veja obras que inspiraram o personagem

Nesta sexta-feira, 30, a Warner Channel também preparou uma maratona de filmes do universo Harry Potter, a partir das 12h15.

8. 'HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE, PARTE 1' (2010)

Dir.: David Yates. O prelúdio do final de tudo é muito bem filmado e montado - e é emocionante -, mas fica na última posição justamente por cumprir um papel de prefácio.

Onde assistir:

Netflix

Telecine

Looke

Microsoft

Google Play

Apple TV+

7. 'HARRY POTTER E A ORDEM DA FÊNIX' (2007)

Dir.: David Yates. O livro mais longo da série acabou virando o filme mais curto, o que não deve ter sido uma missão fácil. Mas David Yates conseguiu e fez muito bem, de novo. Armada de Dumbledore, o primeiro beijo de Harry e a primeira aparição pública de Voldemort... bastante ação, não?

Onde assistir:

Netflix

Looke

Microsoft

Apple TV+

6. 'HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL' (2001)

Dir.: Chris Columbus. Uma bela apresentação do universo de Harry Potter, quando finalmente vimos tudo pela primeira vez: o Beco Diagonal, Gringotes, o Expresso Hogwarts... e todo mundo novinho! Saudades.

Onde assistir:

Telecine

Looke

Microsoft

Google Play

Apple TV+

5. 'HARRY POTTER E A CÂMARA SECRETA' (2002)

Dir.: Chris Columbus. A série começa a dar seus passos em direção às trevas com mais força, aqui expandindo e dando mais vida ao universo apresentado no primeiro filme. Marca também o primeiro laço emocional entre Harry e Gina (que no futuro se casariam), já que ele a salva da Câmara Secreta.

Onde assistir:

Telecine

Looke

Microsoft

Google Play

Apple TV+

4. 'HARRY POTTER E O ENIGMA DO PRÍNCIPE' (2009)

Dir.: David Yates. Sombrio, com muito suspense e ocasionalmente engraçado, o filme talvez seja visualmente o mais belo da série. Último ano de Harry em Hogwarts (e a rotina que aprendemos a amar), bem como a emocionante despedida de Dumbledore. Sensacional.

Onde assistir:

Telecine

Looke

Microsoft

Google Play

Apple TV+

3. 'HARRY POTTER E O CÁLICE DE FOGO' (2005)

Dir.: Mike Newell. Os personagens principais começam a amadurecer, e os cineastas têm mais tempo, e dinheiro, para caprichar nos efeitos visuais. O inesquecível Prof. Moody e o Torneio Tribruxo movimentam o filme que marca a volta de Voldemort.

Onde assistir:

Telecine

Looke

Microsoft

Google Play

Apple TV+

2. 'HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE AZKABAN' (2004)

Dir.: Alfonso Cuarón. Com direção do premiado Cuarón, o filme tem um visual particular e um pouco diferente do restante da série, e o equilíbrio entre a carga de magia e a história complexa faz dele o segundo melhor da saga. A paranoia é geral porque Sirius Black está a solta... e Harry vai descobrir nele a figura mais próxima a um pai.

Onde assistir:

Telecine

Looke

Microsoft

Google Play

Apple TV+

1. 'HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE: PARTE 2' (2011)

Dir.: David Yates. Os atores estão no ápice de suas atuações, entregando tudo para a conclusão final de uma saga épica. A complexa busca final pelas horcruxes e a batalha de Hogwarts terminam um caso de amor de 10 anos seguidos com a série. Uma beleza.

Onde assistir:

Netflix

Telecine

Looke

Microsoft

Google Play

Apple TV+

Veja os trailers dos filmes de Harry Potter: