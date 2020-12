Harrison Ford será Indiana Jones pela quinta e última vez

O ator Harrison Ford, de 78 anos, voltará a usar o icônico chapéu de Indiana Jones para o quinto e último filme das aventuras do intrépido arqueólogo, no longa que deve chegar aos cinemas em 2022, anunciou a Disney, entusiasmando os fãs nas redes sociais.

"Estamos em pré-produção para o próximo e último episódio de Indiana Jones (...) E, claro, o próprio Indy, Harrison Ford, estará de volta para finalizar a jornada desse personagem icônico", afirmou a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, durante uma conferência organizada nesta quinta-feira, 10, pelo grupo Disney para seus investidores.

Ao contrário dos episódios anteriores, Steven Spielberg - que originalmente foi pensado para dirigi-lo, mas agora trabalha na produção - não estará mais atrás das câmeras. Seu lugar será ocupado por James Mangold (Logan, 24 Horas de Le Mans de 1966), que dirigirá o quinto episódio da saga, destacou Kennedy.

As filmagens devem iniciar na primavera de 2021, enquanto a estreia está marcada para julho de 2022.

Em 1981, já famoso por seu papel como Han Solo em "Star Wars", Harrison Ford assumiu pela primeira vez o papel de Indiana Jones em "Os Caçadores da Arca Perdida", sob a direção de Steven Spielberg.

Sucesso mundial, o filme gerou mais tarde duas continuações igualmente populares, "Indiana Jones e o Templo da Perdição", de 1984, e "Indiana Jones e a Última Cruzada", de 1989, estrelado pelo falecido Sean Connery como pai do arqueólogo.

Lançado em 2008, também com Ford no papel principal, o quarto episódio - "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" - foi um sucesso de bilheteria, mas friamente recebido pela crítica e pelos primeiros fãs da franquia.

Desde 2016, a Disney anunciou a continuação e o fim das aventuras de Indy, com o longa a princípio marcado para 2019. No entanto, o projeto teve uma série de atrasos devido as diferenças entre os produtores, escritores e Steven Spielberg.

Então, surgiu a pandemia da covid-19, que alterou o calendário das principais produções de Hollywood.