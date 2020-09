‘Harriet’ é uma história fundamental que está disponível no streaming

Com a proximidade da reabertura dos cinemas - prevista para outubro, na cidade -, a grande pergunta é se o público correrá às salas ou vai esperar a vacina? O público que se acostumou a ver filmes no streaming vai desistir do conforto? Há muitas novidades nas diversas plataformas. A seguir, algumas atrações:

Salão Kitty

Tinto Brass realizou um dos melhores spaghetti westerns - O Yankee. No começo dos anos 1970, iniciou a vertente que Jean Tulard, no Dicionário de Cinema, define como “mulheres nuas + uniformes nazistas”. No cabaré da bergmaniana Ingrid Thulin, os soldados de Hitler entregam-se a perversões. Mas estão sendo filmados para ser chantageados. Mubi

Ex-Pajé

No momento em que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil - incêndios florestais, desmatamento -, Luiz Bolognesi apresenta esse documentário que investiga uma etnia que até há pouco vivia isolada na Amazônia, os paiter suruí. Depois que missões evangelizadoras determinaram que os cultos indígenas são demoníacos, o ex-pajé abriu mão das tradições, mas permanece solitário, um pária, entre dois mundos. Belas Artes à La Carte

Pornô para Principiantes

Chega ao streaming o longa uruguaio de Carlos Ameglio sobre cineasta forçado a fazer versão pornográfica do clássico A Noiva de Frankenstein. Para complicar, ele está de casamento marcado e se apaixona pela estrela pornô. Um filme de gênero diferente, e muito bem-humorado. Belas Artes à La Carte

Uma Segunda Chance

Harrison Ford faz o típico marido e pai de família que não tem tempo para a família. Só pensa na carreira. Ele é assaltado, recebe um tiro e fica imobilizado. Sua vida muda e ele tem a segunda chance do título. Dirigido por Mike Nichols o filme teve lançamento no Festival de Veneza, nos anos 1990. Também com Annette Bening. JustWatch

Harriet

A história da ex-escrava que virou escritora e ativista do abolicionismo no Sul dos EUA, no século 19. A atriz Cynthia Erivo, que faz o papel, foi indicada para o Oscar. Ela também canta a canção Stand-Up, que concorreu ao prêmio da categoria. Com toda a movimentação do Black Lives Matter, esse filme se tornou mais que nunca necessário. No catálogo do Telecine e também, para compra e aluguel, na Play Store, iTunes e Looke.

É JORNALISTA E CRÍTICO DO ‘ESTADÃO’, AUTOR DE ‘CINEMA. ENTRE A REALIDADE E O ARTIFÍCIO’