'Han Solo: Uma História Star Wars' ganha novo trailer; veja

Han Solo, personagem imortalizado por Harrison Ford na saga Star Wars, está de volta aos cinemas, agora com um novo intérprete. Alden Ehrenreich assume o personagem em Han Solo: Uma História Star Wars, filme sobre sua juventude.

O longa ganhou no domingo, 8, o seu novo trailer, que mostra o encontro de Solo com seu fiel escudeiro, Chewbacca, e ainda com o personagem Lando Calrissian, que agora é vivido por Donald Glover.

Woody Harrelson, Emilia Clarke, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Paul Bettany também estão no elenco. O novo filme, que será o segundo derivado da trama central da saga, após Rogue One: Uma História Star Wars (2016), se passa antes dos acontecimentos de Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977).

Han Solo: Uma História Star Wars tem estreia marcada para 24 de maio no Brasil. Antes disso, em 15 de maio, o filme repete os feitos de Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones (2002) e Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith (2005), ao estrear no Festival de Cannes, fora, porém, de competição.