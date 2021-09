'Halloween Kills' vai estrear no streaming e no cinema simultaneamente

O filme de terror Halloween Kills será exibido no serviço de streaming Peacock, da Comcast no mês que vem, e a estreia será simultânea com a dos cinemas, anunciou a distribuidora Universal Pictures nesta quinta-feira, 9.

A estratégia é uma mudança do plano inicial da Comcast de enviar o filme exclusivamente para os cinemas para estreia no dia 15 de outubro.

Os estúdios de Hollywood têm experimentado novas maneiras de lançar suas obras enquanto os cinemas trabalham para se recuperar dos fechamentos pela covid-19 e as empresas tentam alavancar o interesse do público nas ofertas dos serviços de streaming.

Operadoras de cinema, incluindo a AMC Entertainment, a Cineworld e a Cinemark, dizem que a opção do streaming afeta seu negócio e pediram que os estúdios continuem com estreias apenas nas salas de cinema.

Halloween Kills estrela Jamie Lee Curtis em uma sequência para o revival de 2018 da clássica franquia de terror. Os interessados em assistir ao novo filme precisarão assinar a versão Peacock Premium, cuja assinatura custa 5 dólares por mês, ou a Peacock Premium Plus, que custa 10 dólares por mês. O filme não estará disponível na versão gratuita da plataforma.

A Universal utilizou a mesma estratégia para a sequência da animação infantil O Poderoso Chefinho, no mês de julho. O filme gerou 105,8 milhões de dólares em bilheterias, e os executivos disseram que a medida ajudou a aumentar o número de assinantes para o Peacock.

Para os cinemas, a variante Delta da covid-19 desacelerou uma esperada volta dos frequentadores. Entre os filmes marcados para estreia no ano estão o novo longa de James Bond, 007 - Sem Tempo para Morrer, o épico de ficção científica Duna e o filme da Marvel Eternos.

Veja o trailer de 'Halloween Kills', que estreia em outubro