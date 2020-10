Halloween: 20 filmes de terror para morrer de medo e se divertir

Na entrevista que deu ao Estadão online, Breno Lira Gomes, um dos curadores da mostra macaBRo - Cinema de Horror Brasileiro Contemporâneo, disse que o terror não precisa necessariamente ter sustos, mas é bom que tenha clima e quanto mais perturbador, ou capaz de provocar medo, melhor. Ele chegou a citar, além dos filmes selecionados para a programação especial do CCBB na plataforma Darkflix, a série Desalma, da Globo, escrita por Ana Paula e dirigida por Carlos Manga Jr. Neste dia 31, consagrado internacionalmente como Halloween, ou Dia das Bruxas, vamos viajar um pouco no terror. Os filmes mais assustadores, os mais nojentos - na tendência de terror gore - e os mais horripilantes, para tirar seu sono mesmo.

ASSUSTADORES

Sangue de Pantera

Um clássico dos anos 1940. O produtor Val Lewton acreditava no terror sugerido e, à custa de luzes, sombras e cortes precisos, o diretor Jacques Tourneur cria um clima inquietante para a história de uma mulher que pode se transformar em pantera. Ou será só alucinação?

Onde assistir:

Belas Artes à la Carte

Os Inocentes

Outro clássico, agora dos anos 1960. Jack Clayton adapta o romance A Outra Volta do Parafuso, de Henry James. A governanta Deborah Kerr é contratada para cuidar de duas crianças numa velha mansão. Terror gótico - o que houve antes na casa e que deixou marcas?

Onde assistir:

À venda em DVD

Youtube

O Iluminado

Stephen King detestou a adaptação que Stanley Kubrick fez de seu livro, mas a história do casal que se isola com o filho num hotel nas montanhas virou um dos grandes filmes - não apenas de terror - do cinema. As figuras estranhas nos corredores, a loucura do personagem de Jack Nicholson, a perseguição com o machado e o labirinto no jardim acompanham o espectador para sempre.

Onde assistir:

HBO Go

Now Online

iTunes

Google Play

Looke

Microsoft Store

Vivo Play

Os Outros

O filme que Tom Cruise produziu como parte do acordo de divórcio de Nicole Kidman. Alejandro Amenábar dirige a trama que se passa numa casa habitada por fantasmas da Guerra Civil espanhola. Nicole pede aos filhos que se escondam no armário. Cuidado para não se machucar ao pular do sofá.

Onde assistir:

Amazon Prime Video

Psicose

Suspense para uns, terror para outros, o clássico de Alfred Hitchcock tem a cena famosa do assassinato na ducha, mas a outra morte, na escada e o desfecho na despensa são de arrepiar. O Bates Motel faz parte do imaginário do cinéfilo, e não apenas pelos sustos que provoca. Tornou-se um dos filmes mais influentes dos anos 1960.

Onde assistir:

Now Online

Claro Video

Google Play

iTunes

Netflix

Telecine Play

Vivo Play

A Freira

O spinoff da série Invocação do Mal terminou sendo o melhor de todos. A freira que se suicida num convento da Romênia. O investigador do Vaticano e a noviça que o acompanha. O terror sobrenatural de Corin Hardy é uma raridade. Ao mesmo tempo que assusta narra uma pungente história de amor e sacrifício.

Onde assistir:

Telecine Play

iTunes

Google Play

Looke

Microsoft Store

Halloween - A Noite do Terror

Nos EUA, a celebração do Halloween é uma festa infantil, mas John Carpenter usou a celebração que parecia inocente para expressar um mal-estar que consumia a 'América' dos anos 1970, pós Vietnã e pós Watergate. O assassino Mike Myers não virou apenas um fenômeno cultural, mas também econômico. E deu origem à série dos slasher movies.

Onde assistir:

Amazon Prime Video

Looke

Netmovies

Les Yeux sans Visage /Olhos Sem Rosto

O clássico do francês Georges Franju nos anos 1960 inspirou Pedro Almodóvar em A Pele Que Habito, nos 2000. O médico que escalpela mulheres para tentar resolver o problema de pele da filha. Franju foi um dos grandes solitários do cinema francês. Contemporâneo da nouvelle vague, nunca se identificou com o movimento.

Onde assistir:

À venda em DVD

A Hora do Pesadelo

Quando criou, nos anos 1980, o assassino de cara derretida e unhas afiadas de navalha que irrompe no sonho dos jovens - Freddy Kruger -, Wes Craven já demonstrara sua predileção pela violência. Prosseguindo nessa linha, fez talvez seu filme mais aterrador - A Maldição dos Mortos-Vivos, sobre vudu.

Onde assistir:

Microsoft Store

Vivo Play

Madrugada dos Mortos

George A. Romero que nos desculpe, mas o melhor filme de mortos-vivos é esse - de Zack Snyder. Perseguidos por zumbis, um grupo de sobreviventes busca refúgio num shopping center. Uma crítica ao consumismo e cenas de arrepiar.

Onde assistir:

Amazon Prime Video

Telecine Play

iTunes

Claro Video

Looke

Google Play

OS PERTURBADORES

À Meia-Noite Levarei Sua Alma

José Mojica Marins, o Zé do Caixão. De cara, a cigana adverte sobre os riscos de se assistir, ou não, ao filme. Passa a procissão do Senhor morto, na Sexta-Feira Santa, e Zé provoca as beatas comendo carne crua na janela de casa.

Onde assistir:

Belas Artes à la Carte

Looke

O Exorcista

O clássico que William Friedkin adaptou do livro de William Peter Blatty. Garota é possuída pelo Diabo e submetida a exorcismo. O jeito como Regan torce a cabeça, o vômito verde e as obscenidades que ela diz. Um marco.

Onde assistir:

Looke

iTunes

O Exorcismo de Emily Rose

Claro que tem gente que vai discordar, mas em matéria de exorcismo, esse é o filme. Scott Derrickson conta a história da garota que morre durante o cerimonial e o caso vai a julgamento. A pergunta que não cala - como Jennifer Carpenter se contorce daquele jeito?

Onde assistir:

Netflix

Now Online

Google Play

Claro Video

iTunes

Jogos Mortais

James Wan e Leigh Whannell criaram o brutal Jigsaw. Em vez de matar suas vítimas, ele as prende e cria jogos para testar até onde vai sua vontade de viver. A série de filmes promove um festival de mutilações e decapitações. Esguicha sangue de todo lado.

Onde assistir:

Telecine Play

Claro Video

Microsoft Store

Looke

iTunes

Google Play

Doce Vingança

Steven R. Monroe e a jovem escritora cuja vida é brutalmente interrompida por um estupro coletivo. A forma como ela se vinga dos homens que a machucaram internamente, mais até do que fisicamente, é chocante. Prepare-se!

Onde assistir:

Netflix

Telecine Play

Microsoft Store

Google Play

Looke

Itunes

OS HORRIPILANTES

Esta É Sua Morte - O Show

Josh Duhamel apresenta o reality show em que as pessoas, no limite, cometem suicídio frente às câmeras. Ator e diretor ítalo-americano nascido na Dinamarca, Giancarlo Esposito mostra o que aprendeu com Spike Lee e investe no terror social.

Onde assistir:

Amazon Prime Video

Telecine Play

Google Play

Looke

Microsoft Store

A Centopeia Humana 1 e 2

Mais do que assustador, ou nojento, o filme de Tom Six é desagradável. As duas garotas que vão parar na casa do cirurgião aposentado e descobrem que ele pretende construir a centopeia do título a partir dos corpos de ambas, juntando boca e ânus, seios e nádegas, braços e pernas. O horror, o horror.

Onde assistir:

À venda em DVD

A Centopeia Humana 1

A Centopeia Humana 2

Seven - Os Sete Crimes Capitais

A obra-prima macabra de David Fincher. A dupla de policiais Brad Pitt/Morgan Freeman caça o assassino serial Kevin Spacey, que está escolhendo suas vítimas de forma encenar mortes inspiradas nos sete pecados capitais. Perturbador, assustador, com cenas chocantes e um final de arrepiar.

Onde assistir:

Netflix

iTunes

Google Play

Looke

Microsoft Store

Leatherface - O Massacre da Serra Elétrica 3

De toda a série iniciada por Tobe Hooper nos anos 1970, nenhum filme é mais impressionante do que esse, que integra os remakes dos anos 2000. O ser monstruoso que se esconde por trás de retalhos de couro. Na cena da estrada, quando ele persegue o casal, não adianta passar com o carro por cima. Leatherface é indestrutível. Socorro!

Onde assistir: